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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

Для улучшения эффективности производства корпорация УВЗ вводит «дорожную карту»

Для улучшения эффективности производства корпорация УВЗ вводит «дорожную карту»

В НПО «Электромашина» состоялось совещание, на котором обсудили вопросы создания единой «Дорожной карты» развития производственной системы на предприятиях корпорации «Уралвагонзавод». Система вводится для оптимизации производственного процесса и повышения его эффективности.

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, «дорожная карта» состоит из четырех основных разделов – управление предприятием, подготовка производства, производство и цепочка поставок.

«Карта основана на инструментах бережливого производства и на обобщенном опыте предприятий, которые уже давно внедряют такие карты как в России, так и за рубежом. Существует около ста направлений, за счет которых будет повышаться эффективность производственной системы корпорации. При этом за основу взяты не только инструменты бережливого производства, но и инструменты качества и управления – с тем, чтобы привлечь к процессу все сферы деятельности предприятий», – сообщили в пресс-службе.

Как отметил начальник отдела развития производственной системы Управления по развитию СМК и ПС корпорации «Уралвагонзавод» Евгений Иванов, внедрение единой «дорожной карты» начнется на пилотных участках.

«Мы должны получить первые положительные результаты и опыт, который ляжет в основу дальнейших шагов по проведению системной работы на предприятиях УВЗ. Уверен, что все получится, учитывая, что внедрение системы бережливого производства на заводах УВЗ началось несколько лет назад, и многие достигли немалых успехов», – отметил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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