В Сысерти будут судить наркоторговца, у которого изъяли полмиллиона разовых доз «синтетики»

Публикации за 06.04.17

Сысертский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, у которого при задержании было изъято свыше 5,4 килограммов концентрированных синтетических наркотиков. По оценкам специалистов, такая масса вещества составляет больше 500 тысяч разовых доз наркотика.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемым по делу выступает Александр Рубцов. По версии следствия, он и еще несколько неустановленных граждан, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, с августа 2016 года сбывали синтетические наркотики на территории Башкортостана, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей.

Злоумышленники передавали «товар» покупателям посредством тайных закладок в лесах, расположенных непосредственно рядом с автомобильными дорогами. Для конспирации участники группы общались между собой только через Интернет, а оплату от клиентов принимали в виде биткоинов. Для доказательной базы к уголовному делу было проведено шесть судебных экспертиз, в том числе и программно-техническая.

Рубцову вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору». Обвинительное заключение по делу утвердил зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев, материалы переданы в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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