В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуирован Новомосковский рынок (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

Сегодня днем в Екатеринбурге из-за подозрительного автомобиля эвакуировали Новомосковский рынок.

Как передает корреспондент NDNews.ru, тревогу в районе 15:00 забили посетители торговой площадки на улице Металлургов. Горожане обратили внимание на бесхозный автомобиль ВАЗ-2108 и сообщили об этом в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыла полиция и оцепила территорию, всех эвакуировали. По информации УМВД РФ по Екатеринбургу, силовики осмотрели машину и установили владельца транспортного средства. Автомобиль оказался не опасен. В четыре часа дня работа рынка была возобновлена.

Отметим, что после недавнего теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 14 человек и десятки получили травмы, в Екатеринбурге усилены меры безопасности. Например, полицейские досматривают граждан при входе в метро. Сегодня же из-за подозрительной коробки была парализована работа железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный. К счастью, предмет также оказался не опасен.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

В Сысерти будут судить наркоторговца, у которого изъяли полмиллиона разовых доз «синтетики». / Для улучшения эффективности производства корпорация УВЗ вводит «дорожную карту». / Тагильчане жалуются Николаю Смирнову на червей в кранах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»