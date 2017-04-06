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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

Атомстройкомплексу велели увеличить «что-то маленькое и непонятненькое» в новом квартале (ФОТО)

Атомстройкомплексу велели увеличить «что-то маленькое и непонятненькое» в новом квартале (ФОТО)

Градостроительный совет Екатеринбурга рекомендовал Атомстройкомплексу «поиграть» с высотной доминантой нового квартала, который компания собирается возводить в границах улиц Московской – Радищева – Шейнкмана.

В ходе презентации концепции представитель АСК сообщил, что квартал планируется сделать сопоставимым по высотным объемам с запланированным рядом проектом «Форум-сити». Высота основных жилых корпусов будет около восьми этажей, что, как подчеркнул докладчик, считается оптимальным в Европе. Главной высотной доминантой станет башня на перекрестке Радищева – Шейнкмана, планируемая высота которой сейчас – 28 этажей.

Новый День: Атомстройкомплексу велели увеличить ''что-то маленькое и непонятненькое'' в новом квартале (ФОТО)

Именно облик башни и вызвал больше всего споров. Самым активным противником себя показал бывший главный архитектор области Григорий Мазаев, который так описал свое впечатление от концепции: «Где-то далеко что-то маленькое и непонятненькое торчит… Оно должно быть минимум в три раза выше!». Мазаев пояснил, что эта точка должна стать доминантой не только для квартала, но и для всего центра города, а потому архитектура должна быть яркой и выразительной, а не напоминать «коробку из-под телевизора, стоящую на попах». Если застройщик желает строить однотипные многоэтажки, заявил Мазаев, то ему следует работать не в центре города, а в Академическом. Интересно, что в отличие от других членов совета, его не смутило отсутствие в концепции квартала школы и детского сада. «У нас есть категории покупателей, которым уже не нужны ни садики, ни школы. Сделайте там нормальные квартиры с приличным уровнем комфорта для этой категории. Конечно, если вы в этом квартале наделаете однокомнатных квартир для молодёжи, которая будет бурно размножаться, это будет катастрофа», – отметил Мазаев.

Новый День: Атомстройкомплексу велели увеличить ''что-то маленькое и непонятненькое'' в новом квартале (ФОТО)

Общее решение совета было менее категоричным. Застройщику предложили поиграть и пересмотреть квадратную форму здания-доминанты, попробовать провести внутренний конкурс и разработать варианты эскизного проекта, который представят на один из следующих градсоветов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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