Историческая победа. ФК «Урал» вышел в финал Кубка России

Публикации за 06.04.17

Екатеринбургский ФК «Урал» одержал историческую победу, обыграв сегодня в полуфинальном матче Кубка России казанский «Рубин».

Как передает корреспондент NDNews.ru, матч состоялся на «СКБ-Банк Арене». На ранней стадии турнира, в 1/4 финала, «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись в том матче со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти. К сегодняшней игре уральцы снова подошли в боевом настроении. «Это один из важнейших матчей в истории нашего клуба. Команда еще ни разу в своей истории не выходила в финал этого престижного турнира», – отмечали днем в пресс-службе «Урала».

В результате «Урал» на своем поле нанес поражение «Рубину» со счетом 2:1. Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин. У казанской команды отличился Жонатас. Он же не реализовал пенальти при счете 1:1.

В финале Кубка России «Урал» встретится с московским «Локомотивом», который вчера в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финал Кубка Росии состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.

Добавим, что в преддверии сегодняшнего матча президент «Урала» Григорий Иванов заявлял, что у футболистов есть реальный шанс вписать свои имена в историю. «Кубок разве нужен только «Рубину»? Почему вы не учитываете мотивацию наших ребят? У них же сейчас есть реальнейший шанс вписать свои имена в историю! Глядишь, через 50, 100 лет статистики будут вспоминать: в 2017 году «Урал» играл в финале. Это же здорово!», – сказал Иванов.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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