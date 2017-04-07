Балет «Герой нашего времени» Большого театра покажут в Екатеринбурге в кино

Публикации за 07.04.17

В Екатеринбурге в это воскресенье одновременно с Москвой можно будет увидеть всемирную премьеру балета Большого театра «Герой нашего времени» по роману Лермонтова. Спектакль онлайн покажут на большом экране кинотеатра. Над постановкой работали известный театральный режиссер Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Билеты на показ уже поступили в продажу.

«Герой нашего времени» – балет Большого театра в трех действиях на музыку Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова. 9 апреля 2017 года в 18:00 (время московское) начнется прямая трансляция в рамках проекта TheatreHD: одновременно постановку смогут увидеть зрители по всему миру, в том числе в 38 городах России.

В Екатеринбурге показ пройдет в 20:00 по местному времени в кинотеатре «Синема Парк», билеты уже поступили в продажу и пока еще есть возможность увидеть премьеру Большого театра одновременно со всей страной. В следующий раз «Героя нашего времени» в кинотеатрах покажут в записи, в мае.

«Герой нашего времени» последняя постановка Большого в текущем сезоне и абсолютный эксклюзив: роман Лермонтова впервые в истории рассказан языком танца. Спектакль поставлен неожиданным творческим союзом: хореограф Юрий Посохов работал в содружестве со знаменитым театральным режиссером Кириллом Серебренниковым; музыка к спектаклю была специально заказана композитору Илье Демуцкому. И для Серебренникова, и для Демуцкого этот спектакль стал первым опытом сотрудничества с балетом, и опыт этот оказался удачным: «Герой нашего времени» получил звание лучшего балетного спектакля сезона по версии главной театральной премии страны «Золотая маска», а Большой театр заказал творческой группе еще одну постановку.

«В основу трехактового спектакля положены три части «Героя нашего времени»: «Бэла», «Тамань» и «Княжна Мэри». Согласно замыслу авторов, в каждой из этих историй свой герой, поэтому роль Печорина исполняют три артиста. В спектакле, который будет показан в рамках проекта «Большой балет в кино», Печорина станцуют Игорь Цвирко, Артем Овчаренко и Руслан Скворцов», – рассказали в пресс-службе проекта TheatreHD.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Либералы Екатеринбурга снова вышли на протестную акцию (ВИДЕО). / Историческая победа. ФК «Урал» вышел в финал Кубка России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»