На Уралмаше сгорела баня-памятник конструктивизма (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

Сегодня ночью на Уралмаше сгорела баня-памятник конструктивизма. Пожар начался на втором этаже. Судя по фотографиям, комплекс удастся восстановить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 22:16, загорелось здание на ул. XXII Партсъезда, 6. В этом здании – памятнике конструктивизма находится общественная баня. Пожар начался на втором этаже в бытовке женского отделения. Возможно, причиной стала неисправная электропроводка.

С огнем боролись 3 единицы техники, 9 человек личного состава. К 22:28 огонь был локализован, к 11 ночи закончили разборку и пролив сгоревших конструкций. Огнем повредило 20 кв. м.

«Это на самом деле драма! Сегодня люди придут помыться, а бани нет. Это такое место, в которое люди ходят по многу лет. Если бы моя баня сгорела, для меня был бы траур вообще», – прокомментировал порталу уралмаш-эльмаш.рф очевидец. По информации других очевидцев, в момент возгорания в бане были администратор и поливальщица, которая прибиралась в помывочном отделении. Они не пострадали.

Фото с сайта уралмаш-эльмаш.рф

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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