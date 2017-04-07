Компанию экс-владельца «Банка24.ру» Лапшина требуют признать банкротом

Публикации за 07.04.17

Бывшего владельца лопнувшего «Банка24.ру» Сергея Лапшина в очередной раз ждет дело о банкротстве. Его новую компанию требует признать несостоятельной предприятие из Алтайского края. При этом в отношении самого экс-банкира уже запущена процедура реструктуризации долгов.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от ООО «Кабрид-Хеннкелль Металл» (Алтайский край) к ООО «Рост металлургии». Гендиректор и учредитель последней – известный на Среднем Урале бизнесмен Сергей Лапшин. Как указано в базе «Контур-фокус», предприятие занимается торговлей железными рудами. Иск еще не принят к производству, сумма требований – более 11,5 млн рублей.

Добавим, Сергея Лапшина преследует череда банкротств. Он сам как физлицо попал под эту процедуру, с иском обратился председатель правления группы компаний «Ява» Андрей Язев, сын экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Он требовал взыскать 20 млн рублей и признать Лапшина банкротом, в октябре 2016 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов. «Банк24.ру» находится в стадии ликвидации, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в 2014 году. Еще ранее, в 1993-2002 года Лапшин был членом правления банка «Северная казна», который во время кризиса 2008 года был продан «Альфа-банку».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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