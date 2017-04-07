На Средний Урал прибыли новые ракетные комплексы «Искандер»

Публикации за 07.04.17

В Свердловскую область вернулись ракетчики Центрального военного округа, которые выполняли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом NDNews.ru сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Боевая техника размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления», – отмечают в ЦВО. Новые комплексы «Искандер-М» были переданы ракетной бригаде военного округа в конце прошлого года. Затем несколько месяцев на астраханском полигоне подразделения осваивали новую технику.

«Искандеры» предназначены для поражения малоразмерных и площадных целей – систем ПВО и ПРО, командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, складов и мостов, кораблей. Комплексы способны наносить удары на расстоянии до 500 километров в зависимости от комплектации. «Искандер-М» существенно превосходит зарубежные аналоги в своем классе по точности и эффективности.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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