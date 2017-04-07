Перед выездом на Кольцовский тракт столкнулись автобус и два автомобиля (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

Сегодня около 11:15 в Екатеринбурге на улице Луганской неподалеку от выезда на Кольцовский тракт случилось ДТП с несколькими участниками.

Как сообщили NDNews.ru очевидцы, столкнулись один автобус и два легковых автомобиля. На месте ДТП наблюдается затруднение движения.

Добавим, что из-за этого, по данным NDNews.ru, были перенесены некоторые мероприятия V международного туристического форума «Большой Урал» и выставки «Лето-2017», которые открылись сегодня утром в «Экспо-центре».

Получить комментарий в городском ОГИБДД на данный момент не удалось.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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