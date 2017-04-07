В Нижней Салде прокуратура наказала похоронщиков, которые проводили церемонии рядом с музеем и спорткомплексом

Публикации за 07.04.17

Прокуратура Нижней Салды добилась запрета работы ритуального агентства, которое незаконно занимало земельный участок под жилую застройку, а кроме того, проводило церемонии прощания с умершими в непосредственной близости от муниципального музея, спортивного комплекса и столовой.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на действия фирмы ООО «Ритуал» пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что агентство в нарушение закона работает на земельном участке по адресу: ул. Ленина, д. 5, который был предоставлен для индивидуальной жилой застройки. Помимо этого, фирма проводила похоронные церемонии рядом с муниципальным спортивно-оздоровительным центром и Нижнесалдинским краеведческий музеем, а также в близи заведения общепита, что противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге против ритуальной фирмы и ее директора Марии Шатохиной было возбуждено административное дело по ст. 6.3. КоАП РФ, в качестве наказания должностному лицу было вынесено предупреждение. Впоследствии за игнорирование требований прокуратуры директору «Ритуала» был выписан штраф в размере 2 тысяч рублей. После чего надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить работу похоронной конторы. Во время судебного процесса фирма добровольно освободила занимаемый участок и прекратила организацию похорон рядом с муниципальными учреждениями.

Нижняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

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