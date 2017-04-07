Житель Екатеринбурга организовал похищение пенсионерки и ее дочери с помощью полицейских (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Публикации за 07.04.17

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В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, который решил похитить двух женщин, чтобы не выплачивать долг. По задумке, двое сотрудников ГИБДД должны были захватить пенсионерку и ее дочь. Но план «скорректировали» полицейские – вместо женщин они задержали будущего уголовника.

Житель Екатеринбурга Ринат задолжал около 500 тыс. руб. 66-летней женщине и ее дочери, и вместо уплаты решил их похитить. В свои планы он посветил сообщника, причем малознакомого ему человека, который решился о готовящемся преступлении рассказать полицейским. Была разработана спецоперация.

«Сыщики выяснили, что преступление планируется в отношении предпринимательницы 1950 года рождения, владеющей пилорамой около Первоуральска, и ее дочери 1977 года рождения, работающей в той же фирме», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

За похищение Ринат пообещал заплатить 100 тысяч, а если у женщин при себе будет много денег или ценностей, то не исключался вариант убийства.

Фото пресс-группы УМВД по Екатеринбургу

Товарищ злоумышленника и оперативный сотрудник полиции согласились «помочь» похитителю и переоделись в одежду, похожую на форму сотрудников ГИБДД. Вещи, к слову, им выдал организатор преступления. Само «похищение» состоялось утром 5 апреля, липовые гаишники встали на дороге между деревней Черемша и селом Битимка в Первоуральском районе. Организатор преступления находился неподалеку в припаркованном «Дэу Нексия» и наблюдал за всем процессом. Когда на дороге появился автомобиль женщин, псевдогаишники показали пневматический пистолет и «захватили» обеих женщин. Организатор подъехал к месту захвата, уверенный в успешной реализации плана. Здесь его и задержали.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в отношении должника-похитителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия»). Он заключен под стражу. Правоохранители ищут других возможных пострадавших от действий этого субъекта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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