В Ревде пьяный водитель угнал лесовоз и протаранил жилой дом (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

В Ревде сегодня ранним утром лесовоз «Урал» врезался в частный жилой дом по адресу: Республиканская, 34. К счастью, обошлось без пострадавших, но грузовик повредил участок фасадного газопровода диаметром 57 миллиметров. В итоге без газоснабжения остались 37 частных домов, сообщила пресс-служба компании «Газэкс».

Фото пресс-службы компании «Газэкс»

По предварительным данным, водитель лесовоза находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии выяснилось, что грузовик был угнан. По информации издания «Ревда-инфо», ЧП случилось в 05:15 утра. «Урал» не вписался в поворот, снес деревянный забор и припаркованный у дома «Форд Фокус» и повредил газовую опору. По словам хозяев дома, им пришлось самим вытаскивать из-за руля водителя, который был «пьян в дупель». Рядом с ним был пассажир, который сумел сбежать. Мужчина был не в состоянии объяснить свой поступок, он направлен в полицию. Позже подъехал и хозяин угнанного лесовоза. По словам жителей, он был в шоке и намеревался заявить об угоне в РОВД.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы, им необходимо заменить 4 метра поврежденного газопровода. Восстановить газоснабжение абонентов планируется к вечеру. Компенсация затрат на ремонт ляжет, конечно же, на плечи виновника аварии.

Ревда, служба информации РИА «Новый День»

Ревда. Другие новости 07.04.17

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