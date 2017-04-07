В Екатеринбурге из-за подозрительной коробки эвакуировали ЦПКиО

Публикации за 07.04.17

В Екатеринбурге сотрудники полиции вынужденно эвакуировали посетителей ЦПКиО из-за найденной подозрительной коробки. Это уже четвертый за последние сутки тревожный случай.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня утром сотрудники охранного предприятия во время патрулирования обнаружили бесхозную коробку. На место были вызваны полицейские. Часть территории парка Маяковского оцепили, посетителей эвакуировали, уточнили в УМВД РФ по Екатеринбургу. По данным силовиков, прибывшие саперы не нашли в коробке взрывных веществ и криминальных предметов. После того, как все необходимые мероприятия были проведены, оцепление было снято.

После недавнего теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 14 человек и десятки получили травмы, в Екатеринбурге усилены меры безопасности. Так, полицейские досматривают граждан при входе в метро. Накануне же из-за оставленной кем-то коробки была парализована работа ж/д станции Свердловск-Сортировочный. Затем эвакуировали Новомосковский рынок – на территории торговой площадки обнаружили бесхозный автомобиль ВАЗ-2108, а ближе к вечеру был эвакуирован торговый комплекс «Олимп» на улице Челюскинцев из-за сообщения граждан о подозрительной сумке, оставленной в камере хранения. К счастью, после проведенной саперами и полицейскими работы во всех случаях тревоге был дан отбой.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО). Отмена RAE произошла очень не вовремя. / На площадках «Тотального диктанта» в Екатеринбурге почти не осталось свободных мест. / Суд отменил особый порядок по новому делу грозы Пионерки Игоря Новоселова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»