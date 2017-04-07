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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

В Екатеринбурге на три месяца закроют улицу Татищева

В Екатеринбурге на три месяца закроют улицу Татищева

В Екатеринбурге продолжаются работы по реконструкции дорог близ Центрального стадиона. С понедельника на три месяца будет перекрыт участок улицы Татищева.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, с понедельника, 10 апреля, будет закрыто движение по улице Татищева на участке от Токарей до Мельникова. Работы, связанные с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, продлятся до 10 июля 2017 года.

Кроме того, на информационной карте сайта города сообщается, что до конца июня останется закрытой участок улицы Татищева от Красноуральской до Токарей. А в воскресенье должны открыть дорогу по улице Заводской от Нагорной до Татищева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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