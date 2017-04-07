В Нижнем Тагиле суд оштрафовал трех участников акции против коррупции, на очереди – еще три дела

Публикации за 07.04.17

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил активисту Илье Федорову штраф в размере 10 тысяч рублей за «нарушение установленного порядка проведения» акции против коррупции. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Роман Качанов, представляющий интересы активистов.

«Молодого человека со свернутым плакатом «Димон, пора разуваться» в грубой форме задержали сотрудники полиции и сопроводили в полицейский автобус даже не на месте проведения акции (она проводилась у кинотеатра «Современник»), а у Драмтеатра, – рассказал адвокат Качанов. – Причиной задержания стало то, что некие люди в штатском напали на двух несовершеннолетних девочек и пытались увести их. При этом, когда Федоров находился у кинотеатра «Современник», к нему никто не подходил, в том числе сотрудники полиции и администрации Нижнего Тагила, никаких требований о прекращении участвовать в акции ему не выдвигали. Также ничего подобного не было и у Драмтеатра».

Однако, отмечает адвокат, в протоколе об административном правонарушении говорилось, что полицейский требовал прекратить акцию. Защита утверждает, что это неправда, и в качестве доказательств приводит материалы других административных дел, которые опровергают это утверждение. «Во-вторых, требование о прекращении участия в публичном мероприятии может выдвинуть не сотрудник полиции, а орган, согласующий публичные мероприятия, в нашем случае – администрация Нижнего Тагила. Несмотря на все эти нарушения, судья Анна Пфейфер признала Илью Федорова виновным», – пояснил Качанов, добавив, что защита намерена обжаловать решение суда.

3 апреля тот же суд прекратил дело в отношении еще одного участника протестной акции – Александра Баторина, а аналогичное дело против активиста Анатолия Попова отложил до 14 апреля. На следующий день суд оштрафовал еще двоих участников акции на 10 тысяч рублей. Также заседания пройдут 7 и 11 апреля. Именно 11 апреля будет рассматриваться дело по другой статье КоАП 20.2 об организации несогласованной акции протеста.

Напомним, в Екатеринбурге судами оштрафованы 11 активистов, задержанных во время несанкционированного митинга 26 марта. Еще один административный материал по девочке-подростку – последней из задержанных, вернули в полицию.

Антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Тем не менее, активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра.

Расследование ФБК было опубликовано в начале марта: авторы утверждали, что премьер-министр участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

На этой неделе Медведев ответил на обвинения в свой адрес. Расследование он назвал «нападками», которые выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который и опубликовал расследование, Медведев назвал «судимым персонажем», который «открыто призывает сделать его президентом».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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