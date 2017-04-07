На Урале в колонию отправили водителя жигуленка, погубившего мужчину на грузовике

Публикации за 07.04.17

Нижнетуринский городской суд отправил в колонию виновника смертельного ДТП. Пьяный лихач врезался в два грузовика, водитель одного из них скончался.

ДТП случилось 27 октября прошлого года около 17:30 на Серовском тракте. В тот день 28-летний Александр Федоров решил поехать в Серов на своем ВАЗ-2105, но перед этим выпил. В состоянии алкогольного опьянения он на трассе решил обогнать с нарушением ПДД едущие впереди машины. Однако лихач с управлением не справился, вылетел на встречку, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Водитель одного из фургонов скончался на месте аварии.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

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