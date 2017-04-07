«Мегафон.ТВ» покажет зрителям, как снимался космический триллер «Время первых»

Публикации за 07.04.17

Мобильный оператор «Мегафон» подготовил для своих абонентов бесплатный показ документального фильма о том, как создавался российский космический блокбастер «Время первых». Для того, чтобы виртуально посетить съемочную площадку и узнать закадровые секреты, нужно воспользоваться сервисом «Мегафон.ТВ».

Фильм «Время первых» основан на реальных событиях и рассказывает о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма – первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Актер Евгений Миронов, который выступает в ленте еще и в роли продюсера, признается, что был потрясен этой историей и «заболел» ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос. «Леонов – подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», – рассказал народный артист России. Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы.

Свое мнение о фильме уже может составить и зритель – лента «Время первых» вышла в прокат по всей России 6 апреля. А сегодня компании «Мегафон» и Bazelevs предлагают своим клиентам бесплатно посмотреть документальный фильм, который рассказывает, как снимали масштабное кино о подвигах советских космонавтов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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