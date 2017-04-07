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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

«Мегафон.ТВ» покажет зрителям, как снимался космический триллер «Время первых»

«Мегафон.ТВ» покажет зрителям, как снимался космический триллер «Время первых»

Мобильный оператор «Мегафон» подготовил для своих абонентов бесплатный показ документального фильма о том, как создавался российский космический блокбастер «Время первых». Для того, чтобы виртуально посетить съемочную площадку и узнать закадровые секреты, нужно воспользоваться сервисом «Мегафон.ТВ».

Фильм «Время первых» основан на реальных событиях и рассказывает о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма – первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Актер Евгений Миронов, который выступает в ленте еще и в роли продюсера, признается, что был потрясен этой историей и «заболел» ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос. «Леонов – подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», – рассказал народный артист России. Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы.

Свое мнение о фильме уже может составить и зритель – лента «Время первых» вышла в прокат по всей России 6 апреля. А сегодня компании «Мегафон» и Bazelevs предлагают своим клиентам бесплатно посмотреть документальный фильм, который рассказывает, как снимали масштабное кино о подвигах советских космонавтов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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