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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

В Свердловской области закрыты все ледовые переправы

В Свердловской области закрыты все ледовые переправы

В Свердловской области закрыты последние ледовые переправы. Об этом сообщили NDNews.ru в областном ГУ МЧС.

«С повышением температуры воздуха толщина льда на реках области сокращается, – поясняет Алексей Пшеницын, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по Свердловской области, – ледовые переправы, предназначенные для сообщения между населенными пунктами, становятся небезопасными для передвижения людей и техники. Поэтому принято решение о закрытии оставшихся 13 действующих на сегодняшний день ледовых переправ».

Всего в зимний период в Свердловской области было организовано 17 ледовых переправ, из них 7 в Таборинском районе, 6 – в Гаринском, 3 переправы в Серовском ГО, 1 – в Слободотуринском муниципальном районе. Переправы действовали на реках Тавда, Тура, Пелым, Сосьва и Лозьва.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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