Третий и четвертый квартал Академического тоже будут строить комплексно – с детсадами, школами и больницами

Публикации за 08.04.17

В Академическом прошли общественные слушания по строительству третьего и четвертого квартала. Проект дальнейшей комплексной застройки района – когда сразу строятся и жилые дома, и соцобъекты – получил одобрение областных и городских властей и депутатов.

Как сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое», в общественных слушаниях приняли участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутаты Законодательного Собрания области, член Общественной палаты России Владимир Винницкий, представители различных общественных организаций и другие.

Представители застройщика рассказали: как и предыдущие очереди застройки, новые кварталы Академического будут строиться на основе частно-государственного партнерства. Это позволит сохранить одно из главных преимуществ района – гармоничное развитие социальной инфраструктуры. В третьем и четвертом кварталах предполагается возвести школы, детские сады и спортивные площадки.

Участники слушаний поддержали комплексный подход в застройке района. Депутаты предложили создать рабочую группу для подготовки соглашения между федерацией, областью, городом и частным инвестором о развитии проекта.

Напомним, первые дома в Академическом были сданы в 2009 году. С тех пор здесь построено 88 жилых зданий общей площадью свыше почти 1064 тысячи квадратных метров, более 150 тысяч метров коммерческой недвижимости, 3 школы на 2875 мест, 8 детских садов на 1420 мест. В районе также возведена детская поликлиника, 2 межшкольных стадиона, 18 спортивных площадок и 10 км велодорожек.

В общей сложности в Академическом намечено построить свыше 9 миллионов квадратных метров жилья, а население самого современного района Екатеринбурга превысит 325 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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