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Екатеринбург

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Публикации за 09.04.17

Под Ивделем перевернулся автобус с пассажирами (ФОТО)

Под Ивделем перевернулся автобус с пассажирами (ФОТО)

Сегодня утром на 151 км автодороги Екатеринбург – Серов (Ивдельский городской округ) водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс Екатеринбург – Советский (ХМАО), не справился с управлением, и на повороте вылетел в кювет. В салоне находились 15 человек.

Новый День: Под Ивделем перевернулся автобус с пассажирами (ФОТО)

Двух человек зажало деформированными сиденьями. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пассажиров пришлось вызволять ивдельским спасателям с помощью специального оборудования. По данным ГИБДД, все 15 пассажиров получили легкие травмы, они были доставлены в Ивдель.

Новый День: Под Ивделем перевернулся автобус с пассажирами (ФОТО)

Основной причиной ДТП называют гололед. В момент аварии на этом участке трассы шел снег.

Ивдель, служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 08.04.17

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