Порядок охраняли 300 полицейских: Вербное воскресенье в Екатеринбурге прошло без ЧП

Публикации за 10.04.17

Общественный порядок 9 апреля – в день, когда православные праздновали Вербное воскресенье, охраняли около 300 полицейских, а также их помощники из добровольных дружин и частных охранных организаций.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, праздничные богослужения прошли в 62 храмах, церквях и приходах. В мероприятиях приняли участие около 18 тысяч прихожан. «Руководители подразделений полиции провели инструктажи личного состава, на которых уделили внимание теме соблюдения законности, выдержки, бдительности и уважительного отношения к гражданам, а также умения вести правовой диалог с участниками православного праздника», – говорят в ведомстве.

Помощь полицейским оказывали добровольные дружинники и сотрудники частных охранных организаций. Вблизи мест проведения богослужений дежурили сотрудники ГИБДД и МЧС. Перед началом мероприятия храмы были обследованы на предмет взрывчатых веществ. В результате Вербное воскресенье, говорят в полиции, прошло без ЧП.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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