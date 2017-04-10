В Екатеринбург прилетели цапли и лебеди (ФОТО)

В Екатеринбург прилетели серые цапли и белые лебеди. Горожане заметили их на водоемах в черте города.
Фото птиц сделала жительница Химмаша Анастасия Глазюк. Девушка пояснила, что сфотографировала лебедей и цапель на водоеме в Сосновом бору. Орнитологи отмечают, что обычно эти птицы прилетают на Урал раньше – в середине марта, но в этом году они задержались из-за холодной погоды.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.04.17
Рэпер Наум Блик в образе Михалкова зачитал стих против храма-на-воде (ВИДЕО). / Детский омбудсмен прокомментировала нападение коллекторов на мальчика-инвалида. / Порядок охраняли 300 полицейских: Вербное воскресенье в Екатеринбурге прошло без ЧП. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»