В Екатеринбург прилетели цапли и лебеди (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбург прилетели серые цапли и белые лебеди. Горожане заметили их на водоемах в черте города.

Фото птиц сделала жительница Химмаша Анастасия Глазюк. Девушка пояснила, что сфотографировала лебедей и цапель на водоеме в Сосновом бору. Орнитологи отмечают, что обычно эти птицы прилетают на Урал раньше – в середине марта, но в этом году они задержались из-за холодной погоды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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