Уральца оштрафовали за превышение скорости – в момент нарушения он летел в самолете (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

Забавный казус произошел с екатеринбуржцем Дмитрием Тюхтиным. Ему пришел штраф за превышение скорости движения автомобиля, который ехал по Рязанской области. Курьез в том, что в момент нарушения Дмитрий находился в самолете, а его машину везла транспортная компания на автовозе.

О необычном штрафе рассказал сам Дмитрий на своей странице в Facebook. «Получил штраф за превышение скорости. Смутили и дата, и место: ну, не ехал я по Рязанской области 13 марта, в этот день я летел со всей семьей самолетом в Москву. А машину доставляла в тот же город автовозом транспортная компания. На фото отлично видно ограждения автовоза. Роботы захватили ГИБДД и учинили беспредел – другого объяснения такому я найти не могу, – шутит Дмитрий. – А вообще, на этот штраф можно посмотреть как на комплимент: в полиции считают, что я на скорости 86 км/ч могу вот так плотно, между столбиками, со сложенными зеркалами... Да я просто долбаный каскадер».

Дмитрий оспорит штраф с помощью маршрутного листа из транспортной компании. «Все [документы] есть, но почему нужно доказывать какими-то бумагами то, что видно глазами?» – удивляется он.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.04.17

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