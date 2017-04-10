На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука

Публикации за 10.04.17

В Свердловской области перед судом предстанут двое ранее судимых братьев, которые ради автомобиля «Нива» зарезали пожилого рыбака и пытались убить его внука.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 16 мая 2015 года двое пьяных плыли на лодке по реке Уфа вблизи села Рахмангулово. На берегу они заметили пожилого мужчину, рыбачившего вместе со своим внуком 2011 года рождения, рядом стоял автомобиль «Нива». Решив похитить машину, они высадились на берег и потребовали у мужчины ключи от внедорожника. Получив отказ, злоумышленники напали на мужчину и на глазах мальчика с особой жестокостью зарезали его.

«Кроме того, они попытались расправиться и с внуком потерпевшего. Избив, злоумышленники бросили мальчика в илистую топь реки. После этого налетчики скрылись на «Ниве». При этом они похитили у потерпевшего не только автомобиль, но и ценное имущество на сумму около 180 тысяч рублей. Однако через некоторое время, не справившись с управлением, мужчины бросили машину и вернулись на место происшествия к своей лодке. Они обнаружили на берегу другую лодку и шестовое весло. Это имущество злоумышленники также похитили, скрывшись на не своей лодке по реке», – отмечают в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Пострадавший мальчик выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Уральца оштрафовали за превышение скорости – в момент нарушения он летел в самолете (ФОТО). / В Туринске рухнула 30-метровая дымовая труба котельной хлебокомбината (ФОТО). / Выбирать нового главу Сухого Лога будет бывший мэр Каменска-Уральского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»