NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.04.17

На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука

На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука

В Свердловской области перед судом предстанут двое ранее судимых братьев, которые ради автомобиля «Нива» зарезали пожилого рыбака и пытались убить его внука.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 16 мая 2015 года двое пьяных плыли на лодке по реке Уфа вблизи села Рахмангулово. На берегу они заметили пожилого мужчину, рыбачившего вместе со своим внуком 2011 года рождения, рядом стоял автомобиль «Нива». Решив похитить машину, они высадились на берег и потребовали у мужчины ключи от внедорожника. Получив отказ, злоумышленники напали на мужчину и на глазах мальчика с особой жестокостью зарезали его.

«Кроме того, они попытались расправиться и с внуком потерпевшего. Избив, злоумышленники бросили мальчика в илистую топь реки. После этого налетчики скрылись на «Ниве». При этом они похитили у потерпевшего не только автомобиль, но и ценное имущество на сумму около 180 тысяч рублей. Однако через некоторое время, не справившись с управлением, мужчины бросили машину и вернулись на место происшествия к своей лодке. Они обнаружили на берегу другую лодку и шестовое весло. Это имущество злоумышленники также похитили, скрывшись на не своей лодке по реке», – отмечают в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Пострадавший мальчик выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Уральца оштрафовали за превышение скорости – в момент нарушения он летел в самолете (ФОТО). / В Туринске рухнула 30-метровая дымовая труба котельной хлебокомбината (ФОТО). / Выбирать нового главу Сухого Лога будет бывший мэр Каменска-Уральского.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter