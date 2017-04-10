NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбурге выставили на продажу четыре объекта культурного наследия

В Екатеринбурге выставили на продажу четыре объекта культурного наследия

Распорядительная дирекция Мингосимущества по Свердловской области выставляет на продажу здания и помещения, которые отнесены к объектам культурного наследия. Аукционы состоятся в первой половине мая.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО, в частности, на продажу выставлены

помещения первого и второго этажа в здании на улице Хохрякова, 24. Общая площадь – свыше 420 квадратных метров, начальная цена – 22 млн 80 тыс. рублей. Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом купца В. И. Кудряшова, вторая половина XIX века». Оно построено до 1917 года.

На аукцион выставляется также здание на улице Кирова, 32, – «Господский дом в саду». Это строение было возведено в 1824 году. Объект расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Его площадь 613,4 кв. метра, начальная цена – 16 млн 670 тыс. рублей.

Еще один лот – два отдельно стоящих здания на улице Сакко и Ванцетти, 23 и 25. Общая их площадь вместе с земельным участком – свыше 700 квадратных метров. Начальная стоимость составит 39 миллионов 276 тысяч рублей. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения «Дом крестьянина К. М. Панова» и «Дом купца А. С. Лебедева», год их строительства – 1886.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Школу под Белояркой оштрафовали за свалку мусора и разруху в спортзале. / Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша. / На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter