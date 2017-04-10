В Екатеринбурге выставили на продажу четыре объекта культурного наследия

Публикации за 10.04.17

Распорядительная дирекция Мингосимущества по Свердловской области выставляет на продажу здания и помещения, которые отнесены к объектам культурного наследия. Аукционы состоятся в первой половине мая.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО, в частности, на продажу выставлены

помещения первого и второго этажа в здании на улице Хохрякова, 24. Общая площадь – свыше 420 квадратных метров, начальная цена – 22 млн 80 тыс. рублей. Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом купца В. И. Кудряшова, вторая половина XIX века». Оно построено до 1917 года.

На аукцион выставляется также здание на улице Кирова, 32, – «Господский дом в саду». Это строение было возведено в 1824 году. Объект расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Его площадь 613,4 кв. метра, начальная цена – 16 млн 670 тыс. рублей.

Еще один лот – два отдельно стоящих здания на улице Сакко и Ванцетти, 23 и 25. Общая их площадь вместе с земельным участком – свыше 700 квадратных метров. Начальная стоимость составит 39 миллионов 276 тысяч рублей. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения «Дом крестьянина К. М. Панова» и «Дом купца А. С. Лебедева», год их строительства – 1886.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Школу под Белояркой оштрафовали за свалку мусора и разруху в спортзале. / Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша. / На Урале будут судить двух братьев, которые ради «Нивы» зарезали рыбака и пытались убить его внука. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»