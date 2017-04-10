Эстонский коллекционер не позволил сдать в металлолом легендарный танк Т-34 – участника встречи на Эльбе (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Эстонии нашелся танк Т-34-85, который был изготовлен в годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле и, по найденным свидетельствам, является единственным сохранившимся советским танком, который участвовал в исторической встрече на Эльбе 25 апреля 1945 года. Историю бронемашины восстановил эстонский адвокат и коллекционер военной техники Микк Лыхмус, он же в свое время спас легендарный Т-34 от сдачи в утиль.

Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода, Микк Лыхмус обратился в выставочный комплекс УВЗ и сообщил, что в его коллекции есть танк Т-34-85, который сошел с конвейера машиностроительного гиганта. В 1984 году машина была установлена на постамент в городе Мякса в честь 40-летия с форсирования реки Эмайыги Эстонским стрелковым корпусом. В 1993 году местными властями было принято решение снести монумент, а танк разрезать на части и сдать в металлолом. Коллекционер решил выкупить бронемашину. Представители волости согласились обменять раритет на легковой автомобиль. Так «Москвич-2140» Микка Лыхмуса стал первым полицейским автомобилем в волости Мякса.

Новый владелец перевез танк на свой хутор, где машина простояла 23 года рядом с паровыми, молотильными машинами и тракторами. За это время эстонцу удалось выяснить, что его Т-34-85 произведен в ноябре 1944 года на Уральском танковом заводе №183 и был активным участником крупных исторических сражений. Например, на основании показаний свидетелей и письменных источников стало известно, что мяксаский Т-34-85 – это единственный сохранившийся танк, который в составе Советской армии участвовал во встрече с союзниками на Эльбе.

Затем вместе с другими боевыми машинами полка Т-34-85 был отправлен в город Эльва и в течение нескольких десятилетий числился в составе Эльваского танкового полка. В 1984 году боевая машина своим ходом зашла на постамент и стала памятником. Эстонскому коллекционеру пока ничего не удалось выяснить об экипаже боевой машины. Известно, что перед тем, как танк взошел на постамент, на башне был указан номер 021.

«Когда я узнал, что танк прошел такой военный путь, решил, что его нужно показать общественности. В конце апреля откроется новый сезон работы Авиационного музея. Я считаю, что люди должны помнить и хранить историю. У кого нет памяти об истории, у того нет будущего», – отметил Микк Лыхмус.

Сегодня мяксаский Т-34 выставлен в экспозиции Эстонского авиационного музея. Несмотря на солидный возраст, боевая машина в хорошем состоянии. Специалисты из Финляндии, которые произвели оценку состояния танка, отметили, что Т-34-85 можно восстановить и поставить на ход.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

В Екатеринбурге выставили на продажу четыре объекта культурного наследия. / Школу под Белояркой оштрафовали за свалку мусора и разруху в спортзале. / Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»