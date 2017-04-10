В сентябре на юге Екатеринбурга появится новый сквер (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В районе Солнечном в сентябре запустят первую очередь парка. Сквер расположится вдоль улицы Счастливая от заселенных домов до детского сада. К разработке проекта было привлечено известное архитектурное агентство «Wowhaus», а также бюро ландшафтной архитектуры Sztuka&Partners (S&P).

Как рассказали в пресс-службе застройщика компании «Форум-групп», решения по наполнению сквера разработаны с учетом опроса горожан, которые отмечали основную потребность в создании зеленой территории для прогулок, пробежек, занятий спортом на свежем воздухе и зон отдыха. В парке будет организован Workout с турниками, лестницами, а также открытая площадка для занятий йогой и другими видами спорта. Жители Солнечного уже сегодня организуют массовые занятия спортом во дворах, поэтому специальные спортплощадки точно будут востребованы.

Большое внимание уделено дендрологическому составу сквера. Подобраны разные породы деревьев: ели, сосны, яблони, липы, дубы, клены, березы, черемуха. С учетом особенностей климата нашего региона определено, что около 50%насаждений будут вечнозеленые породы, чтобы сквер радовал посетителей и в зимнее время года.Важную долю в зеленом ландшафте занимают различные виды кустарников – дерна, гортензии, рябинника, а также газоны с цветами.

В прошлом году был сформирован основной рельеф сквера, также была проведена часть посадок: аллея из лип и деревья вокруг входной угловой площади. Были созданы ландшафтные насыпи высотой до 2,5 метров, отделяющие основную территорию сквера и способствующие созданию тихого уголка природы для прогулок и отдыха.

«В рамках концепции нового сквера, будут организованы открытые свободные поляны, на которых жители и гости района смогут заниматься йогой, активными играми, наслаждаясь уголком природы. Основной рельеф был сформирован в 2016 году. Весной – летом этого года будет проведен весь комплекс благоустройства сквера: разбиты дорожки для прогулок, высажены деревья и кустарники, засеяны газоны, организованы спортивные площадки и площадки для отдыха», – рассказал гендиректор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Площадь сквера составит 1,7 га, протяженность главной аллеи по периметру сквера составит 500 м. Сейчас идет активная стадия подготовки к возобновлению строительных работ на площадке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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