В Екатеринбурге поймали пьяным за рулем подполковника полиции

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбурге сотрудники ДПС по подозрению в пьяном вождении автомобиля задержали начальника центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Баженова. Инцидент произошел на улице Халтурина ночью 7 апреля, но стало известно об этом только сейчас.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информацию о задержании Баженова сегодня подтвердила пресс-служба областного полицейского главка. В ведомстве сообщают, что в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КОАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). По факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о привлечении сотрудника полиции к ответственности. Речь может идти, в том числе, об увольнении подполковника. Известно, что Баженов в пьяном виде управлял служебным автомобилем.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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