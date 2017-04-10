В майские праздники из Екатеринбурга в Петербург пойдет дополнительный поезд

Публикации за 10.04.17

Для обеспечения перевозок пассажиров в период майских праздников будет курсировать дополнительный поезд №179/180 сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-центре СвЖД, отправление поезда из Екатеринбурга – 28 апреля в 15:17 (здесь и далее время московское), 2 и 6 мая в 16:45. Прибытие в Санкт-Петербург – 30 апреля, 4 и 8 мая в 06:00. Обратно из Санкт-Петербурга поезд отправится 30 апреля, 4 и 8 мая в 16:28 и прибудет в Екатеринбург 2, 6 и 10 мая в 06:32. Билеты уже в продаже.

Напомним, на майские праздники Уральским филиалом АО «ФПК» также назначен дополнительный поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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