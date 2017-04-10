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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Мэрия Екатеринбурга покупает три автомобиля за 4,4 миллиона рублей

Мэрия Екатеринбурга покупает три автомобиля за 4,4 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок опубликовала аукцион на поставку трех автомобилей общей стоимостью 4,4 миллиона рублей по максимальной цене контракта. Деньги будут потрачены из средств бюджетных учреждений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заказчиком поставки выступает автобаза администрации города. Каждый из трех автомобилей планируется приобрести за 1,46 миллиона рублей. В технических требованиях не указано, какой марки должны быть машины, но есть их подробные характеристики. В планах городских чиновников приобрести новые седаны, выпущенные в 2017 году, цвета «серебристый металлик». У автомобилей должна быть шестискоростная автоматическая коробка передач, и максимальная скорость не менее 210 километров в час.

Подача заявок на участие в аукционе заканчивается 24 апреля, непосредственно сам конкурс состоится 28 апреля. После этого победитель должен поставить новенькие автомобили мэрии в течение пяти дней.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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