Свердловские власти «упустили» федеральные деньги на достройку роддома ЦГБ №1 (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 10.04.17

Федеральное правительство в ближайшие два года не даст Свердловской области денег на завершение строительства родильного отделения ЦГБ № 1 в Екатеринбурге. По версии Минздрава РФ, регион виноват в этом сам.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о сложившейся ситуации рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. По его словам, причина отказа в том, что областное правительство нарушило порядок подачи документов для участия в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) и не включило в бюджетную заявку областное софинансирование. «Минздрав выразил готовность вернуться к этому вопросу вновь, когда будет верстаться бюджет на 2019-21 гг. Если, конечно, регион предоставит полный пакет документов», – пишет Иванов.

К своему сообщению Максим Иванов приложил ответ на свое обращение за подписью главы Минздрава Вероники Скворцовой, в котором говорится: «Правительство Свердловской области письмом от 06.02.2017 № 01-01-70/19670 представило в Минздрав России бюджетную заявку, однако софинансирование строительства Объекта в нее не включено. В данной связи у Минздрава России отсутствовали основания для рассмотрения вопроса софинансирования строительства Объекта».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.04.17

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