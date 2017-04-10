В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали многоэтажный жилой дом

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбурге полиции вновь пришлось реагировать на тревожный сигнал о подозрительном предмете. На этот раз силовикам в целях безопасности пришлось эвакуировать многоквартирный жилой дом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел сегодня. По словам горожан в социальных сетях, правоохранители эвакуировали жилой дом на улице Готвальда, 15. В здании якобы был заминирован один из подъездов. В УМВД РФ по Екатеринбургу подтверждают, что граждане сообщили о подозрительном предмете и проявили бдительность, позвонив в полицию. Прибывшие на место силовики не обнаружили ничего опасного. В настоящее время оцепление снято.

После недавнего теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 14 человек и десятки получили травмы, в Екатеринбурге усилены меры безопасности. Так, полицейские досматривают граждан при входе в метро, более серьезный досмотр организован также на железнодорожном вокзале и в аэропорте.

На прошлой неделе из-за оставленной кем-то коробки была парализована работа ж/д станции Свердловск-Сортировочный. Затем эвакуировали Новомосковский рынок – на территории торговой площадки обнаружили бесхозный автомобиль ВАЗ-2108, кроме того, был эвакуирован торговый комплекс «Олимп» на улице Челюскинцев из-за сообщения граждан о подозрительной сумке, оставленной в камере хранения. Кроме того, в пятницу эвакуировали ЦПКиО, а сегодня, 10 апреля, из-за угрозы взрыва пришлось остановить движение трамваев на ВИЗе – в одном из вагонов нашли подозрительный предмет. К счастью, после проведенной саперами и полицейскими работы во всех случаях тревоге был дан отбой.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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