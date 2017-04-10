Несколько домов в центре Екатеринбурга обесточены из-за текущей на подстанции крыши (ВИДЕО)

Публикации за 10.04.17

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Половина улицы 8 Марта на участке от улицы Малышева до улицы Радищева осталась без света по вине нерадивых собственников одного из зданий. Через дырявую крышу и заброшенный второй этаж вода проникла на перекрытия и первый этаж, где находится подстанция. Короткое замыкание – и почти 5 часов офисный квартал без света. Компании, сфера деятельности которых требует бесперебойного электроснабжения, доставали бензиновые генераторы.

Как пояснил NDNews.ru представитель одного из собственников помещения дома по адресу: 8 Марта 31/1, у здания прогнила крыша. Влага проникла в перекрытия между первым и вторым этажом, намочила гипсокартонную обивку потолочной железной балки, и лежавший на обивке металлический уголок упал на трансформатор. От подстанции запитан бизнес-центр на Чернышевского, 16, и несколько зданий по 8 Марта. Раньше, рассказывают собственники, от их оборудования зависели даже светофоры на перекрестке с Радищева.

Виновники аварии – владельцы второго этажа и крыши дома, в котором находится подстанция, – в Екатеринбурге не живут. «Возможно, в Москве», – туманно говорят близко знакомые с ситуацией, собственники соседних зданий и технический персонал. На бывшей заводской крыше за годы без ремонта выросло дерево, вода через отверстия для вентиляционных шахт затопила второй этаж и повредила перекрытия. Сейчас владельцы помещений первого этажа за свой счет ведут ремонтные работы. Уже 3 претензии были написаны в Ленинскую администрацию только в этом году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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