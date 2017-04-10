В Екатеринбурге ГИБДД вызвала на ковер водителей «бешеных» маршруток

Публикации за 10.04.17

Госавтоинспекция Екатеринбурга сегодня вызвала на ковер водителей автобусов, которые злостно нарушают дорожные правила, а также руководителей автотранспортных предприятий, где работают эти шоферы. С нарушителями была проведена воспитательная беседа, после чего по фактам зафиксированных на видео нарушений были оштрафованы 12 человек.

Как сообщил на встрече начальник отделения технадзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко, на сегодняшний день в регионе уже произошло десять дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта, в которых пострадали десять человек. Пять из них – в Екатеринбурге. Один водитель автобуса наехал на пешехода, не предоставив ему преимущества в движении. Остальные допустили падение пассажиров в салонах маршруток из-за резкого торможения. Во всех случаях причиной было агрессивное и хамское поведение водителей и грубые нарушения ПДД с их стороны.

После этого сотрудники ГИБДД показали шоферам видеоролики с их нарушениями, которые сняли возмущенные жители города, и потребовали объяснений. Но вразумительных ответов не услышали ни от водителей маршруток, ни от их начальников. Более того, один из транспортников не смог даже ответить на вопрос о количестве нарушений ПДД со стороны одного конкретного водителя.

По результатам встречи с водителями автобусов были возбуждено 12 административных производств: один материал был составлен за выезд на «встречку», шесть – за проезд на красный свет, четыре – за нарушение правил маневрирования, и еще один – за остановку на пешеходном переходе, сообщили NDNews.ru в пресс-службе городского ГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что с начала этого года в Свердловской области было составлено более 2700 административных материалов за нарушения ПДД со стороны пассажирского транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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