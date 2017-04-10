Житель Кировграда пойдет под суд за то, что взял деньги, забытые в банкомате

Публикации за 10.04.17

Полицией Кировграда завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в краже забытых в лотке банкомата денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в декабре 2016 года в дежурную часть обратилась жительница Кировграда с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который похитил ее деньги.

Полицейским женщина пояснила, что 22 декабря в торговом комплексе, расположенном на улице Свердлова, сняла в банкомате 4 тыс. руб., однако забыла забрать купюры. Через несколько минут, когда вышла из магазина на улицу, спохватилась и тут же вернулась обратно в торговый комплекс. Но денег в лотке банкомата уже не было.

Сотрудникам полиции пострадавшая сообщила, что после нее к банкомату подошел мужчина, который ожидал за ней своей очереди. Он был одет в пуховик темного цвета с капюшоном, джинсы, вязаную шапку.

Изучив записи камеры видеонаблюдения банкомата, полицейские установили, что мужчина, похожий по описанию заявительницы, заметив забытые в лотке устройства деньги, забрал их и положил в карман.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским при содействии сотрудников Кировградского отдела вневедомственной охраны удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Мужчина признался, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. В дальнейшем потерпевшей ущерб был возмещен. Однако от уголовного преследования обвиняемого это не спасло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.

Кировград, Служба информации РИА «Новый День»

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