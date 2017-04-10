Прокуратура начала проверку в общежитии, где рухнувший потолок едва не убил ребенка (ВИДЕО)

Публикации за 10.04.17

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Сегодня в общежитие на улице Кварцевой в Екатеринбурге явилась прокуратура. Здесь в выходные в одной из комнат рухнул потолок – и едва не убил ребенка. Как рассказал владелец помещения Алексей, в этот день у него как раз гостили дочки, постоянно живущие с бывшей женой: «Рано утром – примерно в 6 часов я услышал треск, и почти тут же потолок начал обваливаться. Я схватил дочь и только успел оттащить, как большой кусок рухнул прямо на то место, где только что была голова моего ребенка».

По словам Алексея, здание было построено в 1953 году, сам он живет здесь уже 11 лет. Квартира приватизирована, хотя в этом доме собственников немного. Ремонт в доме не проводился, и уже пережил комиссию, которая признала дом непригодным даже для капитального ремонта.

По мнению жильцов злополучного жилища, причиной обрушения мог стать потоп в квартире этажом выше. Алексей несколько раз пытался найти ее собственницу, но застать дома не смог. Соседка по этажу рассказала, что бывает хозяйка квартиры здесь крайне редко, а нынешней зимой здание пережило несколько прорывов труб отопления, когда вода в квартире стояла «по щиколотку». Как заключила техническая комиссия управляющей компании «Чкаловская», в результате этих потопов вода скапливалась между третьим и вторым этажами и впитывалась в материал перекрытий.

В свою очередь жильцы причиной называют халатность ремонтников: «Прорывов было несколько, потому что заглушки на трубы ставили не соответствующего размера».

Разбираться в этом предстоит прокуратуре. Представители надзорного ведомства сегодня явились проверять здание и управляющую компанию «Чкаловская». В УК предъявляют заключение экспертной бригады, которая как раз в апреле должна предоставить официальное заключение для межведомственной комиссии, принимающей решение по капитальному ремонту. Согласно выводам экспертов, дом изношен настолько, что не подлежит капитальному ремонту. Эти документы и будут представлены на комиссию. Но в случае направления здания «под снос» встает вопрос – что делать с жильцами. Половина общежития приватизирована давно проживающими, вторая – сдается по договору социального найма.

Свою проверку происшествия проводит и Следственный комитет.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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