«Урал» дома победил «Оренбург» и поднялся на 11 строчку в турнирной таблице

Публикации за 10.04.17

Футбольный клуб «Урал» на домашнем стадионе в Екатеринбурге переиграл «Оренбург» в рамках 22-го тура чемпионата России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, «шмели» одержали победу со счетом 2:0. По голу забили Владимир Ильин и Чисамба Лунгу. Сегодняшняя победа позволила команде Александра Тарханова подняться на 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Свой следующий матч «Урал» проведет в Екатеринбурге 16 апреля против «Томи».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Подростки устроили пожар рядом с территорией завода гражданской авиации (ФОТО). / «Красный» банкир передумал биться за Свердловскую область – Самые крутые слухи недели. / Якоб официально отложил транспортную реформу до 2019 года и отменил 15 маршрутов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»