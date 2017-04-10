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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

«Урал» дома победил «Оренбург» и поднялся на 11 строчку в турнирной таблице

«Урал» дома победил «Оренбург» и поднялся на 11 строчку в турнирной таблице

Футбольный клуб «Урал» на домашнем стадионе в Екатеринбурге переиграл «Оренбург» в рамках 22-го тура чемпионата России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, «шмели» одержали победу со счетом 2:0. По голу забили Владимир Ильин и Чисамба Лунгу. Сегодняшняя победа позволила команде Александра Тарханова подняться на 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Свой следующий матч «Урал» проведет в Екатеринбурге 16 апреля против «Томи».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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