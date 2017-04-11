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Публикации за 11.04.17

В Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах отравилась семья, в том числе двое детей

В Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах отравилась семья, в том числе двое детей

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи из четырех человек, в том числе двоих детей.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 9 апреля в больницы были доставлены четыре человека, включая малолетних детей 2007 и 2012 годов рождения. Медики им поставили предварительный диагноз «отравление неизвестной этиологии». «Дети находились в гостях у бабушки с дедушкой в доме № 6 по улице Лермонтова в Каменске-Уральском. Квартира оснащена газовой колонкой и газовой плитой. Семья благополучная, – отметила собеседница агентства. – После 22 часов бабушка, а следом за ней дети почувствовали себя плохо. Старшая девочка успела сообщить о случившемся матери, которая сразу же приехала к ним и вызвала скорую помощь. Дедушка также находился в крайне тяжелом состоянии. 10 апреля врачам удалось вывести его из состояния комы».

Сотрудники аварийной газовой службы провели обследование квартиры. По предварительной информации, посторонние запахи в помещении отсутствовали, следов повреждения газового оборудования и утечки газа обнаружено не было.

Сейчас все пострадавшие остаются в медицинских учреждениях, девочки переведены из реанимации в отделение педиатрии ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница Каменск-Уральский». Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Причины отравления могут быть установлены после получения результатов взятых у пострадавших анализов.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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