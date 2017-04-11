В Нижнем Тагиле в квартире 23-летней девушки нашли 2,5 кг наркотиков (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 23-летнюю девушку – закладчицу, в квартире которой при обыске обнаружили более 2,5 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области, девушка являлась активным участником межрегиональной преступной группы. Если быть точнее, она была представителем на Среднем Урале интернет-магазина, специализирующегося на сбыте зелья.

«Девушка выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков. Во время очередной тайниковой «закладки» она была задержана. В ходе обследования квартиры, в которой она проживала, было обнаружено и изъято более 2,5 кг различных синтетических наркотических средств», – уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Сейчас чекисты ловят остальных членов ОПГ.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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