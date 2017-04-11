На Первомайской и Восточной дома отключили от электричества из-за аварии (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

В Екатеринбурге сразу несколько улиц в центральной части города остались без электроэнергии из-за аварии.

Как сообщили NDNews.ru, без света сидят жители сразу несколько домов по улицам Восточная, Первомайская и Шарташская. Есть данные, что это произошло из-за аварии на электросетях ЕЭСК. По крайней мере, в районе дома по Шарташской, 23, видели ремонтников компании. Предположительно речь идет примерно о десятке домов, как сообщает житель одного из них.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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