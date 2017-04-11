NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

В Верхотурье мужчина зарезал приятеля, приревновавшего его к жене

В Верхотурье мужчина зарезал приятеля, приревновавшего его к жене

В Верхотурье предъявлено обвинение 31-летнему местному жителю, который зарезал своего собутыльника кухонным ножом – убийство произошло в доме жертвы. Хозяин приревновал свою жену к гостю.

Инцидент произошел 8 апреля этого года. Обвиняемый, ранее судимый мужчина, был в гостях у своего приятеля. Они распивали спиртное. В квартире в тот момент находилась и жена хозяина дома – из-за нее собутыльники поссорились на почве ревности. «Вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, гость стал причинять своему оппоненту множественные ранения. Потерпевший, спасаясь от напавшего, выбежал во двор дома. Однако злоумышленник настиг его и продолжил наносить удары. После того как конфликт завершился, супруга потерпевшего вызвала «скорую помощь», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Хозяин квартиры умер еще до приезда медиков, а его приятель скрылся, но полицейским и следователям удалось его задержать. Тот скрывался у своих знакомых. Ему предъявлено обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

На Первомайской и Восточной дома отключили от электричества из-за аварии (ФОТО). / Куйвашев отчитался перед депутатами. Но на острые вопросы о детях-сиротах и многодетных семьях отвечать не захотел. / Мэр Красноуфимска предложил «зажигательным смехом» почтить память погибших в теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter