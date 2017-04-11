В Верхотурье мужчина зарезал приятеля, приревновавшего его к жене

Публикации за 11.04.17

В Верхотурье предъявлено обвинение 31-летнему местному жителю, который зарезал своего собутыльника кухонным ножом – убийство произошло в доме жертвы. Хозяин приревновал свою жену к гостю.

Инцидент произошел 8 апреля этого года. Обвиняемый, ранее судимый мужчина, был в гостях у своего приятеля. Они распивали спиртное. В квартире в тот момент находилась и жена хозяина дома – из-за нее собутыльники поссорились на почве ревности. «Вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, гость стал причинять своему оппоненту множественные ранения. Потерпевший, спасаясь от напавшего, выбежал во двор дома. Однако злоумышленник настиг его и продолжил наносить удары. После того как конфликт завершился, супруга потерпевшего вызвала «скорую помощь», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Хозяин квартиры умер еще до приезда медиков, а его приятель скрылся, но полицейским и следователям удалось его задержать. Тот скрывался у своих знакомых. Ему предъявлено обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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