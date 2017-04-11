Екатеринбургские депутаты поспорили о велодорожках

Публикации за 11.04.17

На заседании гордумы Екатеринбурга сегодня неожиданно разгорелся спор о велодорожках. Депутат и застройщик Владимир Крицкий предложил мэрии не требовать от строителей в обязательном порядке возводить дорожки для велосипедистов, так как их в городе стало меньше. Такой вывод народный избранник сделал после доклада начальника управления по развитию спорта Людмилы Фитиной, которая отчитывалась по итогам спортивных муниципальных программ. В качестве примера чиновница привела опрос горожан, из которого следует, что интерес к велоспорту у екатеринбуржцев в 2016 году упал на 30%, передает корреспондент NDNews.ru.

Однако, Людмила Фитина почти сразу опровергла это заключение. «Опрос проводился в зимнее время, когда интерес к велодвижению снижен. Но на самом деле актуальность этого вида спорта в Екатеринбурге только растет. Вы посмотрите, сколько открывается спортивных магазинов, где продают велосипеды и инвентарь, сколько работает в городе пунктов проката. Поэтому строительство велодорожек – это актуальный вопрос для города. Мы можем убрать данные о 30% из опроса, чтобы они вас не смущали», – отметила она.

«А я считаю, что вы нам предоставили объективные данные, и я буду использовать их на заседаниях комитета по благоустройству. Меня никто не убедит в том, что нужно строить велодорожки в то время, когда интерес к ним падает», – упорствовал Крицкий.

Тогда на защиту велосипедистов встал депутат Константин Киселев: «Как профессиональный социолог могу объяснить, почему эти данные отличаются от реальности. Потому что в опросе был вопрос о велоспорте, а не об обычном использовании велосипедов, которые все же пользуются популярностью среди горожан». Другие депутаты согласно закивали, а Людмила Фитина поблагодарила за хороший аргумент.

«Все против Крицкого», – пошутил председатель думы Евгений Ройзман, и на этом «велосипедный» спор завершился.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

В Верхотурье мужчина зарезал приятеля, приревновавшего его к жене. / На Первомайской и Восточной дома отключили от электричества из-за аварии (ФОТО). / Куйвашев отчитался перед депутатами. Но на острые вопросы о детях-сиротах и многодетных семьях отвечать не захотел. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»