В Свердловской области на 33% подорожал картофель

Публикации за 11.04.17

Потребительские цены на Среднем Урале с начала года выросли на 1%. Одновременно повысилась стоимость минимального набора продуктов питания, но зато подешевели обеды в ресторанах и кафе. Об этом сегодня говорится в свежих данных Свердловскстата.

Как передает корреспондент NDNews.ru, прирост цен на продовольственные товары в среднем составил 1,4%. Так, маргарин подорожал на 2,7 процента, колбасные изделия – на 1,6%, рыба – на 1,4%, свинина – на 0,9%, говядина – на 0,6%, мясо птицы – 0,5%. Повысилась стоимость сметаны (1,5%), сыра (3,2%), сливочного масла и творога (2,3%). Хлеб подорожал на 2,3%, хлебобулочные изделия – на 0,6%. Вместе с тем, подешевел сахар (на 11,1%), подсолнечное масло (2%), шоколад (1,4%), молоко (0,4%), крупы (9,6%).

По информации территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, наибольший рост цен зафиксирован среди реализуемых овощей. Так, картофель подорожал на 33,1%, лук репчатый – на 22,6%, морковь – 16,9%, капуста – 7,6%.

Тем временем на предприятиях общественного питания с начала года отмечено снижение цен на 0,1%. Обед в столовой, кафе, закусочной стал дешевле на 0,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце марта 2017 года составила 4082,3 рубля и повысилась с начала года на 3,1%. Индекс цен на непродовольственные товары составил 101,3% (в 2016 г. – 102,6%). Из непродовольственных товаров цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары стали выше на 6,0%, табачные изделия – на 2,5, печатные издания – на 1,0%.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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