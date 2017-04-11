На Среднем Урале умирает на 2 тысячи человек больше, чем рождается

Публикации за 11.04.17

На Среднем Урале сохраняется тенденция естественной убыли населения. В регионе в этом году умерло на 2 тысячи человек больше, чем родилось, о чем свидетельствуют данные Свердловскстата, опубликованные сегодня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно подсчетам социологов, за январь – февраль 2017 года на Среднем Урале скончалось 10726 граждан. Это на 2027 человек больше, чем родилось за аналогичный период (8699). В прошлом году статистика была позитивнее – на 10526 умерших пришлось 9469 родившихся (разница в 1057 человек).

Основной причиной смертности по-прежнему являются заболевания. Чаще всего люди умирают от болезней системы кровообращения (5431 человек) и новообразований (1587). Далее идут болезни органов пищеварения (624), органов дыхания (489) и инфекции (333). Кроме того, уральцы продолжают умирать от отравления алкоголем (62 человек в этом году), самоубийств (92), убийств (50) и в результате транспортных травм (55 человек).

Отдельно органы статистики указывают, что жители Свердловской области стали реже жениться и по-прежнему часто разводятся. Браков в этом году заключено 3347, разводов – 3003 (в 2016 году было 3376 и 3013 соответственно).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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