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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров электрички из-за поплавка

В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров электрички из-за поплавка

Сегодня днем правоохранителям пришлось эвакуировать пассажиров одного из вагонов пригородного поезда, который отправлялся в Егоршино. Состав остановили на платформе Первомайской, чтобы проверить подозрительный предмет, обнаруженный в вагоне электрички.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, пассажиров одного из вагонов вывели в другие, чтобы обследовать найденный предмет. «Опасности он не представляет», – сказали там.

По некоторым данным, это был большой рыбацкий поплавок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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