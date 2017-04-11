На остановке «ДК Лаврова» снесли незаконно возведенный киоск микрозаймов

Публикации за 11.04.17

На Уралмаше разобрали незаконно возведенный павильон, в котором горожанам выдавали микрозаймы. Владельцы не собирались самостоятельно сносить киоск на остановке «ДК Лаврова», но сотрудники организации приставам не мешали: забрали компьютеры, сейф с деньгами и ушли.

Как уточнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, владелец киоска микрозаймов не согласовал с администрацией Екатеринбурга месторасположение павильона на улице Кузнецова. Суд вынес решение – освободить земельный участок путем выноса нестационарного объекта возведенного близ трамвайной остановки «ДК Лаврова». Но бизнесмен самостоятельно не стал выполнять решение суда.

Когда для сноса киоска к ДК Лаврова прибыли приставы, им никто не стал препятствовать. Сотрудники организации микрозаймов покинули свои рабочие места, захватив с собой офисную мебель, компьютеры, кулер и сейфы для денег. На данный момент постройка разобрана.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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