«В Екатеринбурге нет подростковых банд», – городская полиция заявляет о снижении преступности среди несовершеннолетних

Публикации за 11.04.17

Заместитель начальника полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко заявил, что в городе не существует острой проблемы с подростковой преступностью, а также опроверг сообщения СМИ о разгуле молодежных банд в городе. Свое заявление полицейский сделал в рамках информационного часа в Екатеринбургской городской думе, передает корреспондент NDNews.ru.

По данным Андрея Швыдченко, за 2016 год подростковая преступность в городе даже снизилась, на 18%. За три месяца текущего года зарегистрировано 74 преступления несовершеннолетних, что также меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В основном, подростки совершают кражи и грабежи, часто похищают мелкое имущество из торговых центров и салонов автомобилей. По статистике полиции, меньше стало и наркопреступлений: в прошлом году за незаконный оборот наркотиков к административной ответственности было привлечено 4 подростка, за употребление запрещенных веществ – 11 детей.

Что касается преступлений, совершенных группой подростков, то замначальника городской полиции также отчитался о снижении на 15% в 2016 году – 94 преступлений. На учет в ПДН были поставлены 13 групп малолетних правонарушителей, на профилактическом учете в полиции состоят 39 подростковых групп.

Более подробно Швыдченко коснулся трех случаев нападения подростков на прохожих в феврале и марте этого года, которые получили широкий резонанс в прессе. По словам докладчика, все три преступления были раскрыты, по ним возбуждены уголовные дела. При этом он опроверг информацию о том, что в городе орудуют молодежные банды: «Само определение «банда» подразумевает устойчивую группу вооруженных людей с мотивом. В Екатеринбурге нет острой проблемы с подростковой преступностью, а в СМИ многое было преувеличено. Могу заверить, что ситуация находится под контролем», – отметил Швыдченко.

Депутаты не стали спорить с этим утверждением, но спросили, в каких районах городах подростки чаще совершают преступления. По данным полицейского, в Кировском районе в этом году уже зафиксировано 3 преступления несовершеннолетних против четырех в прошлом году. В Орджоникидзевском районе за прошлый год поймали 10 подростков-правонарушителей, в этом – уже 17.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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