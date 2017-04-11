Глава ФСБ заявил о предотвращенном теракте в Екатеринбурге

Публикации за 11.04.17

Российские спецслужбы за 2016 год предотвратили 16 терактов в России. Об этом заявил во вторник, 11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его глава Александр Бортников, директор ФСБ России. Его слова приводит ТАСС.

«Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Туле, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Всего ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций», – сказал Бортников.

По озвученным в его докладе данным, основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в поисках работы. После прибытия в Россию они разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов. Часть боевиков проходили подготовку и участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГ (запрещено в России), вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ. И подтверждением тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте», – заявил Бортников.

В своем выступлении директор ФСБ также отметил недостатки работы правоохранителей, выявленные при расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга. «Оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», – сказал глава НАК.

Следует добавить, что в Екатеринбурге в прошлом году были задержаны 7 человек, которых ФСБ назвала членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Все они были этапированы в Москву.

Напомним, 3 апреля при взрыве самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. СКР расследует уголовное дело по ст. 205 УК (терроризм). Кроме того, на ст. м. «Площадь Восстания» было найдено несработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Арестованы восемь подозреваемых в причастности к теракту.

В Екатеринбурге сейчас усилены меры безопасности. Так, полицейские досматривают граждан при входе в метро, более серьезный досмотр организован также на железнодорожном вокзале и в аэропорте. За неделю в уральской столице полиция получила не менее 10 сигналов от бдительных граждан, заметивших на улицах, в подъездах домов, на рынках и в общественном транспорте подозрительные предметы. К счастью, после проведенной саперами и полицейскими работы во всех случаях тревоге был дан отбой.

Москва, Екатеринбург, Андеруш Завятку

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