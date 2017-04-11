«Похоже на сперматозоид без жгутика», – юмористы из Екатеринбурга пошутили над министром Соболевым (СКРИН)

Публикации за 11.04.17

В Екатеринбурге открылись курсы по развитию чувства юмора. Правда, шутки у организаторов, мягко говоря, специфические. Например, им показалась смешной подпись министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева.

«Занятия по отработке методики написания шуток» проводит местный юморист Михаил Короткий. В своей группе в соцсети «ВКонтакте» мужчина приводит примеры того, что кажется ему смешным. Так, он поюморил над автографом министра Соболева, который сравнил со «сперматозоидом, у которого оторвался жгутик». «И эти люди управляют областью», – пошутил автор. Подписчики, по всей видимости, чувства юмора не оценили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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